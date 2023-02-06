Подмосковье 06 февраля 2023, 17:56 Подмосковье выиграло 35 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу

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Спортсменки из Подмосковья выиграли 35 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу. Турнир прошел с 29 января по 6 февраля в Люберцах. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Подмосковье выиграло 14 золотых, семь серебряных и 14 бронзовых медалей.

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Победителями среди девочек 13-14 лет стали Ксения Вишневская из Ногинска, Александра Смирнова из Истры и Дарина Овсянникова из Ивантеевки. Серебро взяла Елизавета Чернова из Пушкина, а бронзу — Заира Физолова из Фрязина, Анастасия Афанасьева из Наро-Фоминска, Софья Титова из Люберец, Виолетта Рыбкова из Домодедова, Алина Бадалова из Раменского, Анна Моченова из Сергиева Посада и Алена Дузенко из Воскресенска.

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Среди девушек 15-16 лет лучшими стали Зумруд Атаева из Ивантеевки, Анна Мякотина из Домодедова, Ирина Лаврентьева из Домодедова, Софья Зайцева из Сергиева Посада. На вторую ступень пьедестала встала Кристина Невмянова из Домодедова, на третью — Ксения Андреева из Чехова, Ангелина Матейко из Наро-Фоминска и Софья Ерина из Одинцова.

Лучший результат среди девушек 17-18 лет показали Виктория Маркова из Ивантеевки, Ксения Дементьева из Дмитрова, Полина Спирина из Домодедова, второе место досталось Таисии Подольской из Ногинска и Софье Монанковой из Ногинска. Бронзу завоевали Ангелина Копцева из Ногинска и Таисия Бородина из Королева.

Первое место среди спортсменок 19-22 лет заняли Алина Ветчинина из Истры, Наталья Завялова из Королева, Ангелина Цатурян из Королева и Дарья Широковских из Пушкина, серебро получили Екатерина Степанова из Королева, Ксения Барсукова из Ногинска, Валентина Коваленко из Егорьевска, а бронзу — Наталья Липатовой из Ногинска и Зарнигоры Ашуровой из Пушкина.

Путевку на первенство страны получили 14 спортсменок.

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