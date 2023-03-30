Подмосковье 30 марта 2023, 11:49 Подмосковье выделит свыше 200 миллионов рублей на новую технику для аграриев в этом году Источник фото: Мособлагроснаб

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Аграрии Подмосковья стали покупать новую технику почти в 10 раз чаще благодаря мерам поддержки. В 2023 году Подмосковье направит еще 225 миллионов рублей на новые трактора для сельхозпроизводителей.

Субсидии позволили аграриям и фермерам закупить около 40 тракторов в прошлом году. В этом году на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования выделено еще 224,5 миллиона рублей.

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«Темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в 10 раз. Мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Перед началом сезона более 40 механизаторов из разных хозяйств Подмосковья прошли обучение по эксплуатации тракторов «Кировец». Занятия состоялись на площадке «Мособлагроснаба».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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