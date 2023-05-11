Подмосковье 11 мая 2023, 12:51 Подмосковье выделит почти 12 миллиардов рублей на диспансеризацию жителей в 2023 году Unsplash

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Подмосковье планирует выделить в 2023 году более 11,6 миллиарда рублей на проведение диспансеризации и профосмотров гражданам региона. С начала года процедуры прошли порядка 546 тысяч жителей.

«Из тех, кто прошел медосмотры, 26% признаны практически здоровыми, 13% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 61% обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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По итогам обследований в ходе первого этапа диспансеризации на дополнительный осмотр были направлены более 100 тысяч человек. По словам Голубева, доктора выявили 15,6 тысячи случаев различных заболеваний, около половины из них связаны с нарушением кровообращения. Кроме того, медики обнаружили 347 злокачественных онкологических патологий.

«Узнать о состоянии своего здоровья можно в рамках единых дней диспансеризации — в этом году их уже проведено 220, прошли почти 18 тысяч человек. Отмечу, что около 12 тысяч — женщины. Также проводятся „Дни семейного здоровья“, их уже состоялось 170 — это позволило пройти обследования еще 6,1 тысячи человек», — отметил Голубев.

Также на территории региона осмотры проводят мобильные бригады врачей. С начала года было осуществлено 1808 выездов, обследования прошли более 26 тысяч человек. Жители деревень и сел могут пройти обследование в фельдшерско-акушерских учреждениях.

«Также в Подмосковье организована углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Такое обследование прошли порядка 70 тысяч человек», — добавил председатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в областной больнице в Химках до конца года появится более 350 единиц нового медицинского оборудования.

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