Подмосковье 10 мая 2023, 17:15 «Героям в белых халатах». Андрей Воробьев наградил врачей в Химках и рассказал о поставках оборудования Губернатор Подмосковья наградил врачей в Химках и рассказал о поставках оборудования

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Свыше 350 современных медицинских аппаратов закупят для областной больницы в Химках до конца года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На это выделят более 625 миллионов рублей. Кроме того, новое оснащение появится в шести кабинетах для рентгенов и диагностики.

К областной больнице в Химках прикреплены 263 тысячи человек. Губернатор подчеркнул, что работает профессиональная команда врачей.

Химкинская областная больница — флагманское учреждение, 24 профиля. В прошлом году сюда поставили более 150 единиц оборудования на 205 миллионов рублей. Андрей Воробьев

В этом году, по его словам, запланировали установку еще 354 современных медицинских аппаратов.

«Постараемся и дальше укреплять наш „здрав“, оснащать все наши больницы и поликлиники, закупать современные „скорые“, чтобы у врачей были все условия для спасения пациентов», — добавил Воробьев.

Награды врачам

Навестив коллектив больницы, губернатор поблагодарил врачей за добросовестный труд, особенно на пике пандемии.

За высокий уровень профессионализма и самоотдачу Андрей Воробьев вручил сотрудникам областной больницы награды. Их удостоили орденов Сергия Радонежского, почетных грамот губернатора и благодарственных писем.

В феврале этого года слаженная работа врачей Химкинской областной больницы спасла жизнь 11-летней Сони, на которую в местном лицее напала с ножом одноклассница. Девочка была в крайне тяжелом состоянии.

Ребенок выжил благодаря тому, что каждый медик приложил максимум усилий и мастерства — быстро приехала скорая, быстро доставили в больницу, сразу начали реанимировать, бригада врачей зашивала раны. Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что санитарная авиация Подмосковья помогла оперативно транспортировать девочку в Московский областной центр охраны материнства и детства для продолжения лечения.

«Для меня было важно приехать и сказать слова благодарности, а также вручить награды блестящим специалистам, героям в белых халатах. Случай с Соней, безусловно, резонансный, но мы знаем, что с такой же ответственностью вы принимаете любой вызов», — сказал Андрей Воробьев.

Он подытожил, что приятно гордиться такими специалистами в подмосковных клиниках, и выразил благодарность главному врачу Химкинской областной больницы Владиславу Мирзонову.

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