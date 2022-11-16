Подмосковье 16 ноября 2022, 10:59 Подмосковье выделит около 400 миллионов рублей на жилье молодым семьям в 2023 году

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В проект бюджета Подмосковья на 2023 год включили около 400 миллионов рублей на обеспечение молодых семей жильем. Из них 111 миллионов из федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выделенные средства потратят на социальные выплаты, на которые семьи смогут приобрести жилье. Их планируют предоставить 809 семьям с 2023 по 2025 год.

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«Это не кредит, не льготная ипотека, а субсидия — деньги возвращать не придётся. Благодаря этой программе ежегодно сотни семей получают из бюджета средства на жилье», — объяснил Игорь Брынцалов.

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Чтобы получить выплату, супругам должно быть не более 35 лет, при этом семья может быть не полной, например, из одного родителя и ребенка. У них должны быть доходы, позволяющие получить кредит, а также признанный статус нуждающихся в жилье.

Семья без детей может получить 30% от расчетной стоимости. Если у супругов есть хотя бы один ребенок, то 35%.

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