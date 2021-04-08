Подмосковье выделит более 2,2 млрд рублей на жилье для сирот в 2021 году

Еще 713 детей-сирот из Подмосковья обеспечат жильем за год. Власти выделят на это 2,2 миллиарда рублей. На заседании Мособлдумы отметили, что городские округа получат дополнительные суммы для выполнения своих задач.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов сообщил, что муниципалитеты получат еще более 205 миллионов рублей.

«Мы внесли корректировку в методику по расчету субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам», — уточнил он.

По словам Олега Рожнова, дополнительное финансирование необходимо округам из-за роста цен на жилье. Это поможет им обеспечить сирот квартирами в полном объеме.

Работа в этом направлении идет успешно. В прошлом году, несмотря на пандемию, ключи от благоустроенных квартир получили более 500 детей-сирот Олег Рожнов.

А председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что важно оперативно принимать необходимые изменения в закон, чтобы обеспечивать детей-сирот жильем вовремя.