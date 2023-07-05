Подмосковье 05 июля 2023, 12:37 Подмосковье выделит более 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов с редкими заболеваниями в этом году Фото: Дмитрий Белицкий

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Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, на котором обсудили организацию медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями. В этом году Подмосковье выделит более 1,2 миллиарда рублей на лечение людей, страдающих редкими болезнями.

«Московская область находится в числе лидеров по тому, как мы ведем пациентов с орфанными заболеваниями, как обеспечиваем их лекарствами. Наш регион взял на себя финансирование тех заболеваний, которые не вошли ни в федеральный перечень нозологий, ни в финансирование фондом „Круг добра“, а это огромные средства», — подчеркнул председатель Комитета Андрей Голубев.

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На конференции присутствовала заведующая Центром орфанных заболеваний МОНИКИ Елена Проскурина. Она рассказала, что в центре есть генетическая лаборатория, где проводится диагностика новорожденных и пациентов, которые нуждаются в дополнительных обследованиях.

«Не все заболевания имеют методы лечения. Но диагностика важна для дальнейшей жизни пациента», — добавила Проскурина.

На данный момент в региональном сегменте федерального регистра числятся почти 1,3 тысячи пациентов с редкими заболеваниями, включая 477 детей. С начала года в Подмосковье уже обслужили 4,1 тысячи рецептов на 819,7 миллиона рублей.

Подмосковье стало первым регионом, где было подписано соглашение с фондом «Круг добра». Так, в Московской области реализуется пилотный проект совместно с фондом по персонифицированному сопровождению подопечных. Всего в 2023 году в Московской области сформировали и одобрили 321 заявку на обеспечение лекарствами за счет фонда «Круг добра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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