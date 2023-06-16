Подмосковье 16 июня 2023, 13:02 Сбербанк и Подмосковье договорились внедрять умные сервисы в медицине и транспорте Глава Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о внедрении искусственного интеллекта

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В Подмосковье запустят новые умные сервисы для медицины, транспорта и школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме подписал с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем все самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта», — сказал глава Подмосковья.

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С 2021 года с применением технологий ИИ благодаря Сбербанку в пилотном режиме запустили системы мониторинга воздуха, голосового ввода в здравоохранении и других социально значимых направлениях. В Московской области заработали девять проектов, еще четыре — на стадии реализации. Андрей Воробьев сказал, что в 2023 году решили создать больше 10 новых умных проектов, например для мониторинга очереди у регистратуры, планирования маршрутов общественного транспорта и контроля школьного питания.

«Московская область — один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в IT. В лице руководства области мы видим огромную заинтересованность в развитии искусственного интеллекта», — сказал Герман Греф.

Губернатор представил ему Центр искусственного интеллекта (Центр ИИ-трансформации) в Красногорске, который создали в формате проектного офиса для применения технологий ИИ в разных областях, от медицины и транспорта до строительства и ЖКХ. Андрей Воробьев и Герман Греф подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Специалисты создадут новые технологические решения, умные сервисы, с помощью которых повысят производительность и эффективность работы в разных областях.