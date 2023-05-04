Подмосковье 04 мая 2023, 15:26 Подмосковье выделило около 521 миллиона рублей на развитие «Системы-112» в этом году

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Подмосковье направило около 521 миллиона рублей на развитие «Системы-112» в 2023 году. Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов отметил, что финансирование системы происходит по госпрограмме «Безопасность Подмосковья».

С начала года операторы подмосковной службы спасения приняли более 4,1 миллиона вызовов. В прошлом году в России вступил в силу приказ, утверждающий время обработки и передачи диспетчерами информации. Так, максимальное время ожидания ответа оператора не может превышать 20 секунд, опросить заявителя необходимо в течение 75 секунд, а если звонок прервался, диспетчер должен перезвонить в течение 10 секунд.

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«Система-112» Московской области включает в себя более 500 объектов и 950 автоматизированных рабочих мест. Обратиться в службу спасения можно, позвонив или отправив СМС по номеру «112». Связаться с оператором можно также через мобильное приложение или Telegram-бот. Люди с нарушением слуха и речи могут обратиться через Skype, найдя абонента Help112mo, а автомобилисты — посредством системы «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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