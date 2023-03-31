Подмосковье 31 марта 2023, 13:29 Подмосковье выделило еще свыше 3 миллиардов рублей на развитие индустриальных парков и ОЭЗ

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Более 3,4 миллиарда рублей Подмосковье выделило в 2023 году на развитие индустриальных парков и особых экономических зон. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Индустриальные парки являются важным двигателем экономики регионов. Число специализированных площадок для размещения производств в Подмосковье стремительно растет, несмотря на санкции», — подчеркнул Брынцалов.

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Он также отметил, что за год в Московской области построили четыре новых парка — в Домодедове, Пушкино, Жуковском и Сергиевом Посаде. В 2023 году еще один объект появился в Дмитровском округе. Таким образом, регион занимает лидирующие позиции в стране по количеству индустриальных парков.

Кроме того, Подмосковье входит в пятерку лидеров России по объемам промышленного производства и инвестиций. В регионе действует целый комплекс мер поддержки: аренда земли за 1 рубль, налоговые льготы и субсидии, возмещение затрат на приобретение оборудования и многое другое.

«В наших планах — к 2030 году увеличить объем инвестиций на 70%, ежегодно создавать 70 тысяч новых рабочих мест», — заключил спикер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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