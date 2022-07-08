Подмосковье выделило более миллиарда рублей на лекарства от редких заболеваний

Лекарства для лечения пациентов с орфанными заболеваниями закупят в Подмосковье. Сейчас ими болеют 1072 человека. На эти цели регион выделил 1,18 миллиарда рублей.

Оказание медпомощи пациентам с редкими заболеваниями обсудили на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. К орфанным в России относят около 300 заболеваний, из которых 14 — высокозатратные и финансируются на федеральном уровне, еще 17 — из регионального бюджета. Председатель комитета Андрей Голубев отметил, что сейчас в области болеют 1072 человека, среди них 412 детей.

«На обеспечение их лекарственными препаратами в региональном бюджете в этом году предусмотрено 1,18 миллиарда руб. За шесть месяцев обслужено 518 рецептов на 90,6 миллиона рублей», — сказал Голубев.

Министр здравоохранения региона Светлана Лазарева добавила, что за год дорогостоящими лекарствами обеспечили 122 детей по 12 нозологиям в Подмосковье.

Прием пациентов ведет Центр орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Там оказывают помощь в том числе тем, чьи заболевания не входят в список Минздрава России. Заведующая центром Елена Проскурина рассказала, что сейчас на учете стоят 1611 пациентов.

Благодаря федеральному финансированию качество жизни больных детей улучшилось, отметили в Мособлдуме.