Подмосковье 07 июля 2023, 16:18 Подмосковье выделило более 6 миллиардов рублей на строительство спортивных объектов в этом году

Читать 360tv в

В этом году в Подмосковье запланировали строительство восьми новых спортивных объектов. На эти цели правительство выделило более шести миллиардов рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха посетили стадион «Труд», где сейчас проводят реконструкцию. Это один из восьми объектов спортивной инфраструктуры, который откроют в Подмосковье в этом году.

Реклама

«Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам. И наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам», — подчеркнул Брынцалов.

Реконструкция стадиона в Балашихе началась в 2021 году. «Труд» входит в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». По словам Брынцалова, новый стадион рассчитан на одновременные тренировки 140 спортсменов. Кроме того, в здании появятся две новые секции — по мини-футболу и волейболу.

«Поле будет с подогревом, с искусственным покрытием для круглогодичного занятия спортом на свежем воздухе. Кроме того, здесь будет освещение, электронное табло, трибуны для зрителей», — заключил спикер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».