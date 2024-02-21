Подмосковье 21 февраля 2024, 12:37 Подмосковье выделило более 6 миллиардов рублей на развитие индустриальных парков и ОЭЗ в 2024 году Unsplash

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ОЭЗ и индустриальные парки Московской области — это оптимальные площадки для реализации инвестиционных проектов, а также точки притяжения инвестиций и новые рабочие места. На развитие этих площадок в 2024 году в Подмосковье предусмотрено более 6,3 миллиарда рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Он отметил, что это инвестиции в будущее Подмосковья, обеспечивающие динамичное развитие региональной экономики

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Резидентам подмосковных ОЭЗ положены налоговые льготы. С их помощью они экономят до 30% от первоначального объема инвестиций при реализации проектов. Только в 2023 году резиденты особых экономических зон воспользовались налоговыми льготами на сумму почти три миллиарда рублей.

Льготы включают в себя налог на прибыль и на имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей, работающих в регионе.

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