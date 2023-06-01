Подмосковье 01 июня 2023, 13:51 Подмосковье выделило 27 миллиардов рублей на меры поддержки семей с детьми в 2023 году

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В этом году из бюджета Московской области выделили около 27 миллиардов рублей на меры поддержки семей с детьми. Это пособия, бесплатный проезд, льготы по оплате ЖКХ и другие.

«В Подмосковье защита прав детей является особым приоритетом. Для этого в регионе реализуются многочисленные программы помощи, адресованные семьям с детьми, поскольку именно в семье формируется личность и мировоззрение человека, создаются возможности для развития творческих способностей и талантов», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Например, в Подмосковье единовременно родителям выплачивают при рождении первого ребенка 20 тысяч рублей, второго — 40 тысяч, третьего и последующего ребенка — 60 тысяч. При рождении одновременно двух малышей регион платит родителям 140 тысяч, а трех и более — 300 тысяч. Также семья с первенцем может выбрать вместо 20 тысяч подарочный набор для новорожденного.

Этим летом в лагерях Подмосковья бесплатно отдохнут 495 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, из них 46 тысяч детей — из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кормящим и беременным мамам дают ежемесячное пособие на питание. Детям-инвалидам в общественном транспорте Московской области предоставляется бесплатный проезд. Также Подмосковье реализует другие меры поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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