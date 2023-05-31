Подмосковье 31 мая 2023, 15:05 Подмосковье выделило 13,6 миллиарда рублей малому и среднему бизнесу в первом квартале этого года

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Московская область стала одной из лидеров среди регионов России по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в первом квартале 2023 года. Подмосковье выделило 13,6 миллиарда рублей 468 предприятиям.

В топ-3 лидеров также вошли Москва, которая предоставила 44 миллиарда рублей 1,3 тысячи компаниям, и Санкт-Петербург — 17,3 миллиарда и 518 получателей. После Подмосковья по количеству предоставленных денег идут Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.

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Всего малый и средний бизнес России за первый квартал этого года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Особенно поддерживают компании таких отраслей, как обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.

«Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры», — заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Национальная гарантийная система помогает коммерсантам получать финансирование банков при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей.

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