Подмосковье 18 апреля 2024, 23:44 Подмосковье выдало первый в 2024 году ИТ-грант Медиасток.рф

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Первый в 2024 году грант в Подмосковье получила ИТ-компания, которая занимается разработкой приложений и оказывает консалтинговые услуги. Подать заявку на получение финансовой поддержки от региона можно до 20 ноября включительно на сайте госуслуг Московской области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, грантовая поддержка предпринимателей в ИТ-сфере служит двигателем развития информационных технологий в Подмосковье, поскольку помогает создавать новые рабочие места и привлекать высококвалифицированных сотрудников.

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«Любая ИТ-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может поучаствовать в отборе заявок на гранты. До конца года планируем выдать не менее 20 грантов», — рассказала Куртяник.

Первой компанией, получившей грант, в этом году стала ООО «Амбрелла Альянс», которая создает решения для ритейла и промышленности.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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