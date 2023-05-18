Подмосковье 18 мая 2023, 23:38 Подмосковье выбрало 8 экспортеров в сфере сельского хозяйства и продовольствия

Читать 360tv в

В регионе подвели итоги конкурса «Экспортер года Московской области» за 2022 год. Лучшими в сфере сельского хозяйства и продовольствия оказались восемь предприятий в пяти номинациях.

«Для поддержки и развития экспорта действуют региональные программы, выделяют дополнительные льготы и субсидии. Продукция из Московской области востребована не только в России, но и за рубежом», — сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Реклама

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» заняло ООО «Европродукт» из Люберец. Компания занимается производством приправ, пряностей, пищевых продуктов для японской кухни, например, уксуса, соусов, васаби, салата чука, панировочных сухарей лапши.

В той же номинации третье место заняло предприятие из Королева «Роял Кейн». Оно специализируется на производстве натуральных сиропов, топпингов, фруктовых пюре и кофе. второе место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» заняла компания «Фрэш кофе» из Балашихи. Предприятие поставляет чай и кофе.

Третье место в номинации «Ответственный экспортер (ESG)» досталось фермерству в Химках, а третьим в номинации «Прорыв года» стало производство соков из фруктов и овощей из того же округа.

Также подмосковные предприятия заняли три призовых места в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса».

Данный конкурс является региональным этапом всероссийской премии «Экспортер года».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».