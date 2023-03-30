Подмосковье 30 марта 2023, 16:53 Подмосковье возобновит отправку прямых товарных поездов с холодильными установками в Китай в апреле

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Во второй половине апреля Московская область возобновит отправку рефрижераторных контейнерных поездов с агропродукцией по прямому сухопутному транспортному коридору со станции Селятино в Китай. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сейчас ведется заключение договоров с экспортерами мясной, птицеводческой и молочной продукции, которая будет отправлена этим поездом в китайскую провинцию», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Данное решение позволит открыть новые возможности для наращивания объемов экспорта в Китай российской аграрной продукции за счет сокращения сроков и удешевления стоимости доставки. На данном этапе Подмосковье планирует отправить три поезда.

Московская область является одним из регионов — лидеров по экспорту агропродукции. Так, Подмосковье занимает первое место в России по поставкам за рубеж кисломолочных продуктов, сыров и мяса. На 2022 год товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Подмосковьем и Китаем составил 651 миллион долларов США.

Отмечается, что ввоз рефрижераторной продукции по сухопутным транспортным коридорам был запрещен решением карантинных властей Китая в 2020 году на фоне антиковидных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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