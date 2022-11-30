Подмосковье 30 ноября 2022, 10:08 Подмосковье вошло в тройку регионов по реализации программы «Пушкинская карта»

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Подмосковье вошло в тройку регионов по реализации программы «Пушкинская карта». Ее оформили свыше 325 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом сообщили на пленарном заседании координационного совета при Минкультуры России в Туле.

По словам главы министерства Ольги Любимовой, к программе присоединились свыше семи миллионов человек в возрасте от 14 до 22 лет. Они приобрели 22,5 миллиона билетов на мероприятия на сумму почти 12 миллиардов рублей.

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Программа работает чуть больше года, и к ней уже подключились почти 350 учреждений Подмосковья, рассказал глава Минкультуры региона Василий Кузнецов.

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«Важно, чтобы мы не заставляли молодежь идти приобщаться к культуре, а был живой интерес и востребованность. Формирование качественного предложения и повышение спроса на него — вот две главные задачи, которые стоят сейчас перед руководителями наших культурных учреждений», — подчеркнул он.

Программа позволяет молодежи из России посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки и другие культурные мероприятия.

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