Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров РФ с самым высоким турпотоком | 360°

28 октября 2022, 19:46
Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров РФ с самым высоким турпотоком
Московская область вошла в топ-3 регионов России, где отмечен самый высокий турпоток за период с января по август 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
Также в тройку лидеров вошли Краснодарский край и Ленинградская область. Москва заняла четвертую строчку рейтинга. В него также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Республика Крым и другие.
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Московскую область с января по сентябрь 2022 года посетили почти 19 миллионов туристов, напомнили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что Подмосковье стало вторым в России по продажам туристических пакетов.
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