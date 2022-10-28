Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров РФ с самым высоким турпотоком | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 19:46 Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров РФ с самым высоким турпотоком Викимедиа

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Московская область вошла в топ-3 регионов России, где отмечен самый высокий турпоток за период с января по август 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

Также в тройку лидеров вошли Краснодарский край и Ленинградская область. Москва заняла четвертую строчку рейтинга. В него также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Республика Крым и другие.

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Московскую область с января по сентябрь 2022 года посетили почти 19 миллионов туристов, напомнили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Подмосковье стало вторым в России по продажам туристических пакетов.