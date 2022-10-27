Подмосковье стало вторым в России по продажам туристических пакетов | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:04 Подмосковье стало вторым в России по продажам туристических пакетов

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Подмосковье стало вторым в России регионом по числу продаж туристических пакетов за прошлый год. Первая позиция у Москвы.

В областном Министерстве культуры и туризма отметили, что в Подмосковье работает 114 туроператоров.

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За прошлый год фирмы региона продали 2,5% всех туристических пакетов в России. Таким образом, Московская область вышла на второе место, уступив только столице.

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«В прошлом году в Подмосковье находилось 6,5% турфирм страны. В этом значении Московская область обошла даже столицу, где данный показатель составляет 5,4%», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что подмосковный экскурсионный маршрут вышел в финал всероссийского конкурса по туризму.