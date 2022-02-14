Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов РФ по качеству жизни

Московская область оказалась в тройке лидеров среди российских регионов по качеству жизни. Рейтинг подготовили специалисты РИА «Новости». На первом месте оказалась российская столица, на втором — Санкт-Петербург.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Республика Татарстан и Краснодарский край. Последние несколько строчек рейтинга оказались за Карачаево-Черкесской Республикой и Тувой.

Рейтинг составили на основе 67 показателей. Это уровень доходов населения, занятость и рынок труда, качество условий жилья, безопасность и ситуация с демографией. Также оценивались экология и климат, здоровье населения, уровень образования людей и многое другое.

Ранее Подмосковье включили в пятерку лучших регионов России по экономическому потенциалу. Учитывали объемы налогов на добавленную стоимость, которые перечислялись в федеральный бюджет. Оценивали также среднемесячную заработную плату и результаты, которые показали местные фирмы.

В Московской области постепенно растет средняя зарплата. По данным первых трех кварталов прошлого года, она достигла уже 68 398 рублей. Самые высокие выплаты — в Лобне, Химках и Красногорске.