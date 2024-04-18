Подмосковье 18 апреля 2024, 18:04 Подмосковье вошло в топ России по объемам продаж в 2023 году Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Пять компаний из Подмосковья вошли в рейтинг «Эксперт 400» как одни из лучших по объемам продаж в России в 2023 году. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

«Ежегодно проект выявляет наиболее крупные компании, которые заслуженно могут носить звание лучших. Мы рады, что пять мест в рейтинге заняли представители Подмосковья. Среди них маркетплейсы, продовольственные площадки и хозяйственные магазины», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

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11 место в рейтинге заняла компания Wildberries. На 42-й строчке оказался «Леруа Мерлен Восток», а на 73-й — «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price). 142 место занял «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов Глобус), а 229-е — «Меркури мода».

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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