Подмосковье 30 мая 2023, 13:16 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по выдаче льготных кредитов бизнесу Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Московская область вошла в пятерку регионов России по объемам льготного инвестиционного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подмосковье выдало 1,29 миллиарда рублей.

«В годовом исчислении — с мая 2022 по май 2023 — объем финансовой поддержки бизнеса по программе „ПСК+1764“ в Московской области превысил 5,4 миллиарда рублей. Из них почти 1,3 миллиарда рублей было выделено с начала этого года», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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В топ-10 также вошли Новосибирская область, Республика Татарстан, Москва, Челябинская, Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский и Приморский край.

Проект «Малое и среднее предпринимательство» инициировал президент РФ Владимир Путин. Программу курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Общая сумма выданных заемных средств по ставке 2,5 — 4% за три месяца составила 20,3 миллиарда рублей.

«Крайне эффективным решением стало совмещение программ льготного кредитования Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. Создали уникальный продукт для приоритетных отраслей, он помог поддержать структурные изменения в экономике», — сообщил министр экономразвития РФ Максим Решетников.

Больше всего в первом квартале выдали кредитов обрабатывающим предприятиям — 9,4 миллиарда рублей. Еще 76 транспортные компании получили семь миллиардов рублей, гостиничному бизнесу выделили 3,8 миллиарда.

«По числу получателей льготных кредитов по программе „ПСК+1764“ лидирует малый и микробизнес, где средства уже выделены 142 и 119 предприятиям соответственно. В абсолютных цифрах это восемь и почти 5,5 миллиарда рублей», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели начала действовать в России в августе 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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