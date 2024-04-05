Подмосковье 05 апреля 2024, 17:45 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по строительству жилья с 2021 года Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Почти 21 миллон квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с 2021 года. Так, Московская область вошла в топ-5 регионов в данном направлении. Она заняла четвертое место после Тюменской области, Москвы и Санкт-петербурга.

Из общего объема почти десять миллионов квадратных метров построили на участках, вовлеченных в хозяйственный оборот и переданных застройщикам через аукционы ДОМ.РФ, около девяти миллионов — с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ и около 2,2 миллиона — с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

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«Количество регионов, в которых ведется комплексное жилищное строительство при поддержке ДОМ.РФ, поступательно растет. Сейчас их уже 63. Действительно, наш подход — применение сразу нескольких механизмов стимулирования жилищного строительства — обеспечивает экономический рост в регионах и муниципалитетах», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Напомним, с 2021 года в новые квартиры переехали более 410 тысяч семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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