Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни в 2020 году

В рейтинге российских регионов по уровню жизни пятерка лидеров почти не изменилась. Первые строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В последней тройке появился новичок, к регионам с самым низким показателем присоединилось Зайбайкалье.

Он заменил Еврейскую автономную область. Схожие показатели продемонстрировали Карачаево-Черкесия и Тыва.

По данным РИА «Новости» в пятерку лидеров вошли также Татарстан и Белгородская область.

При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, разбитых на 11 групп. В них вошли уровень доходов и занятость населения, рынок труда и демографическая ситуация, экология и климат, образование, освоенность территории и много другое.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни в 2021 году можно считать напряженным.