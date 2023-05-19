Подмосковье 19 мая 2023, 17:38 Подмосковье вошло в топ-3 по числу участников проекта «Мой бизнес. Первое дело»

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Московская область стала третьим регионом по числу участников проекта для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело». Его организовали Минэкономразвития, «Деловая среда» и VK на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Подмосковье вошло в тройку самых активных участников проекта: от региона в проекте обучаются 457 человек. Наши молодые предприниматели — активные и мотивированные на результат, открытые для новых идей и подходов», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Участниками стали более 11 тысяч человек из 85 регионов России.

«Участники, прошедшие обучение до конца, смогут претендовать на грант для молодых предпринимателей до 25 лет в размере до 500 тысяч рублей. Такая синергия позволяет на финише программы получить готовый по всем аспектам бизнес-проект», — сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Будущие коммерсанты изучат инструменты для старта бизнеса и смогут запустить свое дело под контролем опытных наставников. За каждое выполненное задание они получат баллы в приложении «Другое Дело».

«По данным нашего сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, через который в первом квартале этого года было зарегистрировано более 30 тысяч бизнесов, в 2022 году почти половина от общего количества тех, кто открыл свое дело, — в возрасте от 18 до 35 лет», — рассказал исполняющий обязанности гендиректора «Деловой среды» Алексей Грищенко.

Обучение разделили на три этапа. Первый этап продлится до 9 июня. Участники разработают бизнес-идею. Второй этап пройдет с 13 июня по 22 июля. Здесь начинающие предприниматели узнают секреты продвижения бизнеса в соцсетях. Последний этап — это защита проекта, которая состоится 25 июля. Участникам предстоит отстоять свои идеи и бизнес-план перед экспертами, которые дадут ценные советы по дальнейшему развитию дела.

Заявку на участие в проекте можно подать на сайте.

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