Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу вакансий

Московская область вошла в рейтинг российский регионов по динамике рынка труда — 2021. Список составило РИА «Новости».

За три года число занятых увеличилось в 14 регионах России, сократилось — в 70. Как выяснилось, самая благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Московской области и Краснодарском крае. За это время там появилось 49 и 35 тысяч новых рабочих мест.

В рейтинге Подмосковье заняло шестое место. За 10 лет в регионе появилось 184 тысячи новых рабочих мест. Москва заняла 10-е место. В столице за три года появилось 23 тысячи мест, за 10 лет — почти 789 тысяч.

В Дагестане в этом плане хуже всего. Здесь количество рабочих мест за три года сократилось на 116 тысяч.

Исследование провели эксперты РИА «Рейтинг», основываясь на информации Росстата. Для оценки динамики за последние три года были использованы данные за 2020 и 2017 годы, за последние десять лет — за 2020 и 2010 годы.

В начале апреля министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что в Подмосковье свободно более четырех тысяч вакансий для инвалидов.