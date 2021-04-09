09 апреля 2021, 17:49
Названо количество свободных вакансий для инвалидов в Подмосковье
В Подмосковье свободны более четырех тысяч вакансий для инвалидов. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
По ее словам, сегодня в Подмосковье доступно 4 265 мест для трудоустройства инвалидов. Помочь с поиском работы могут в центрах занятости населения.
Это сделают с учетом программ реабилитации. В таких центрах инвалидам предложат весь спектр государственных услуг для поиска работы.
На сегодняшний день в регионе трудоустроено 38,9 тысячи инвалидов
Ирина Фаевская.
По словам Фаевской, свободные для инвалидов вакансии — это преимущественно должности инженера, менеджера, курьера и кассира.
Ранее стало известно, что около 9,5 тысячи путевок в санатории приобрели для детей-инвалидов из Подмосковья.