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    09 апреля 2021, 17:49

    Названо количество свободных вакансий для инвалидов в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье свободны более четырех тысяч вакансий для инвалидов. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Названо количество свободных вакансий для инвалидов в Подмосковье

    По ее словам, сегодня в Подмосковье доступно 4 265 мест для трудоустройства инвалидов. Помочь с поиском работы могут в центрах занятости населения.

    Это сделают с учетом программ реабилитации. В таких центрах инвалидам предложат весь спектр государственных услуг для поиска работы.

    На сегодняшний день в регионе трудоустроено 38,9 тысячи инвалидов

    Ирина Фаевская.

    По словам Фаевской, свободные для инвалидов вакансии — это преимущественно должности инженера, менеджера, курьера и кассира.

    Ранее стало известно, что около 9,5 тысячи путевок в санатории приобрели для детей-инвалидов из Подмосковья.