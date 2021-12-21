Подмосковье вошло в список лидеров «Зеленого рейтинга» по качеству сбора отходов

Московская, Ярославская и Нижегородская области стали лидерами «Зеленого рейтинга» среди регионов по качеству сбора отходов. Об этом сообщил РБК. Теперь субъекты получат шанс на дополнительные инвестиции.

Идея создания рейтинга по работе с твердыми коммунальными отходами принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко. В самом аппарате чиновника комментировать результаты отказались.

Автором рейтинга является «Российский экологический оператор» (РЭО).

Оценка включала в себя несколько критериев: охват населения услугой раздельного накопления отходов и вывоза мусора в целом. Также был учтен фактор бесперебойности вывоза мусора.

Москва (23-е место) и Санкт-Петербург (73-е место) также приняли участие в рейтинге, несмотря на то, что мусорная реформа с выбором регионального оператора стартует там с начала 2022 года. Города получили меньше баллов по сравнению с другими участниками, поскольку строчка «охват населения услугой по вывозу отходов» пока считается одной из услуг ЖКХ и не выделяется в отдельный платеж.

Мусорная реформа по работе с ТКО началась в 2019 году. Ее целью является решение проблемы с незаконными свалками и сокращением отходов, вывозимых на полигоны. Предполагается сокращение захоронения отходов на полигонах с 94% до 50% к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор отходов.