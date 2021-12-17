Отказ от полигонов и новые комплексы переработки отходов. Как два года мусорной реформы прошли в Подмосковье

За два года, на протяжении которых в России действует мусорная реформа, подмосковные заводы серьезно модернизировались. Кроме того, в регионе не осталось ни одного действующего полигона с мусорными отходами.

В России на протяжении двух лет проводится мусорная реформа. Про всей стране вывозом мусора занимаются 176 операторов. Отходы увозят с контейнерных площадок на мусороперерабатывающие заводы. В Подмосковье они за последние годы полностью «перепрошились».

Например, комплекс в Солнечногорске — здесь и переработка, и утилизация. Сортировочный цех почти готов. Применяются лучшие технологии.

«Автоматизация, которая достигнет 83%, позволит выбирать больше половины нашего списка ВМР, а это 36 компонентов, без участия людей. То есть, если представить, что этот объект будет работать вообще без людей, здесь все равно продолжится отбор фракций», — рассказала заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

А еще уникальность объекта в том, что завод «зашит» в единый контур, все процессы происходят внутри. Мусор не разлетается, нет запах и шума. «ЭкоЛайн» — это лишь пример. Проект КПО «Нева» мощностью полмиллиона тонн отходов в год — его запустят на полную мощность до конца года.

Таких комплексов должно быть в России около 500. Что касается Подмосковья — здесь больше нет ни одного действующего полигона. Все комплексы переработки отходов реально перерабатывают отходы.

Однако, сколько бы ни строилось предприятий — проблема не уйдет, пока сложноперерабатываемые отходы образуются в таких объемах. Как их сократить? Один из вариантов — отказ от сложноперерабатываемых видов.

В начале следующего года хотят внедрять законопроект относительно перехода на более экологичные упаковки — он называется «Расширенной ответственностью производителей», сокращенно — РОП. Но это для крупных производителей, это процесс не быстрый. Для того, чтобы отказаться от пластиковой упаковки, нужно найти замену.

«Предложить производителям, которые в настоящее время задействованы в производственном цикле выпуска этой продукции, предоставить время для перехода на те виды этой продукции, которые в этом отношении будут отвечать самым экологичным требованиям в части переработки», — отметил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

В сторону этого уже начинают действовать государственные меры поддержки, рекламные акции, тренды для молодежи — стимулов, на самом деле, море. И они касаются всех слоев общества: от тех, кто производит сложноперерабатываемый мусор, до тех, кто потребляет и, соответственно, мусорит.

Маленький лайфхак: с чего начать перемены. Запущена большая просветительская компания для школьников. РЭО подготовил большую базу материалов — медиабанк. Он находится на сайте РЭО и доступен для всех. Там можно найти уроки для школьников, плакаты, ролики и много другой полезной информации о переработке.