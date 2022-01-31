facebook_pixel
    31 января 2022, 18:04

    Подмосковье оказалось в топ-10 регионов России по бронированию туров на июнь

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Московская область вошла в топ-10 регионов России по доле забронированных поездок в июне. В числе лидеров и Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Крым, Минеральные Воды, Москва.

    Подмосковье оказалось в топ-10 регионов России по бронированию туров на июнь | Изображение 1

    Такой результат показала акция «Раннее бронирование». Она стартовала еще задолго до Нового года.

    Но сейчас, как отметили в комитете по туризму Подмосковья, туристы начали активнее планировать летний отдых. Более чем на 70% выросло бронирование.

    Согласно сведениям туристических операторов, россияне уже вовсю покупают туры по стране на лето.

    Ранее стало известно, что Московская область вошла в топ-5 регионов России по бронированию туров.

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.