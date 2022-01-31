31 января 2022, 18:04
Подмосковье оказалось в топ-10 регионов России по бронированию туров на июнь
Московская область вошла в топ-10 регионов России по доле забронированных поездок в июне. В числе лидеров и Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Крым, Минеральные Воды, Москва.
Такой результат показала акция «Раннее бронирование». Она стартовала еще задолго до Нового года.
Но сейчас, как отметили в комитете по туризму Подмосковья, туристы начали активнее планировать летний отдых. Более чем на 70% выросло бронирование.
Согласно сведениям туристических операторов, россияне уже вовсю покупают туры по стране на лето.
Ранее стало известно, что Московская область вошла в топ-5 регионов России по бронированию туров.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.