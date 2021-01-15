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    15 января 2021, 16:57

    Подмосковье вошло в топ-3 по числу финалистов на олимпиаде движения НТИ.Junior

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало вторым по доле финалистов второго сезона олимпиады кружкового движения НТИ.Junior. От региона лидерами признали 16 ребят из пятых, шестых и седьмых классов.
    Подмосковье вошло в топ-3 по числу финалистов на олимпиаде движения НТИ.Junior | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В финале, по ее словам, участвовали почти девять тысяч человек со всей страны.

    В общем зачете наш регион занял второе место

    Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что в Московской области активно развивается дополнительное образование. По ее словам, важно, чтобы ребята открывали для себя новые увлечения.

    «Заслуга побед в этой олимпиаде во многом связана с успешной реализацией программы „Наука в Подмосковье“. В Московской области у школьников есть возможность учиться в кружках на любой вкус», — сказала Ирина Каклюгина.

    Некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проводит олимпиаду вместе с «Платформой НТИ» и кружковым движением НТИ.