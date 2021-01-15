Подмосковье вошло в топ-3 по числу финалистов на олимпиаде движения НТИ.Junior

Подмосковье стало вторым по доле финалистов второго сезона олимпиады кружкового движения НТИ.Junior. От региона лидерами признали 16 ребят из пятых, шестых и седьмых классов.

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Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В финале, по ее словам, участвовали почти девять тысяч человек со всей страны.

В общем зачете наш регион занял второе место Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что в Московской области активно развивается дополнительное образование. По ее словам, важно, чтобы ребята открывали для себя новые увлечения.

«Заслуга побед в этой олимпиаде во многом связана с успешной реализацией программы „Наука в Подмосковье“. В Московской области у школьников есть возможность учиться в кружках на любой вкус», — сказала Ирина Каклюгина.

Некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проводит олимпиаду вместе с «Платформой НТИ» и кружковым движением НТИ.