Подмосковье стало лидером по числу участников технологических кружков

Подмосковье получило первое место по числу участников второго тура Олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). В следующий этап соревнований перешли 2352 участника. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования региона.

«Наш регион показал блестящие результаты, поднявшись с четвертого места — показатели прошлого года — на первое», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что самую большую активность в этом году проявили школьники Подмосковья. Захотели участвовать в олимпиаде 18 976 человек. По словам министра, в регионе насчитывается 110 площадок подготовки к олимпиаде НТИ. Там опытные наставники готовят ребят к решению сложных, но интересных инженерных задач. Во время первого этапа школьники соревновались дистанционно.

«Теперь ребята объединятся в команды и будут наращивать компетенции в рамках системы подготовки олимпиады. Лучшие команды пригласят в финалы, где им представится возможность применить свои знания на практике. Впереди еще много работы, уверена, наши ребята справятся со всеми испытаниями и покажут прекрасные результаты», — подчеркнула Каклюгина.

Кружковое движение НТИ с 2015 года проводит олимпиаду для школьников 8-11-х классов совместно с Агентством стратегических инициатив и «Российской венчурной компанией». Партнерами являются крупнейшие российские университеты и ведущие технологические компании с 2015 года.