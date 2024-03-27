Подмосковье 27 марта 2024, 18:18 Подмосковье увеличило производство жареного кофе на 3% за год Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Объем производства жареного и без кофеина кофе вырос в Подмосковье в 2023 году. Регион уверенно занимает одну из лидирующих позиций по этому показателю в России.

«За 2023 год в регионе произвели более 16 тысяч тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Это более 42% от общего объема, произведенного в ЦФО, и более 18% от общероссийского объема», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

В будущем планируется нарастить объемы выпуска кофе в Подмосковье, в том числе за счет открытия новых заводов и модернизации уже существующих предприятий.

Крупнейшими производителями жареного кофе в регионе являются «Московская кофейня на паяхъ», «Компания продукт сервис», «Кофеско», «Кофепод», «Фрэш кофе» и «Производственная компания Монтана кофе».

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.