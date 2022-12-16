Подмосковье 16 декабря 2022, 15:03 Подмосковье увеличило количество пунктов временного размещения для жителей Донбасса и Белгорода Глава Минсоцразвития Подмосковья Болатаева рассказала о помощи людям Белгорода и Донбасса

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С начала февраля в Московской области открыли девять пунктов приема для размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас их количество увеличили до 12. В новых местах разместили жителей приграничных районов Белгородской области. Об этом «360» рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она напомнила, что распоряжение о приеме эвакуированных жителей обстреливаемых территорий Белгородской области отдал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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По словам министра, при выборе мест для размещения ориентировались на то, что приедут женщины с детьми.

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«Наша основная задача была в том, чтобы обеспечить детскую инфраструктуру. Чтобы ребята могли ходить в школу, в детский сад. Чтобы максимально было удобно семьям с детьми. Поэтому все наши пункты у нас базируются в детских лагерях», — рассказала Болатаева.

Министр социального развития Московской области отметила, что в каждом номере размещается только одна семья. Все приехавшие получают все необходимое, в том числе пятиразовое питание.

В Подмосковье из Белгородской области приехали более 120 человек, большая часть из которых дети. Многие отметили, что жить в страхе от постоянных обстрелов украинских боевиков стало невмоготу. За достаточно короткий срок многие жители Белгородской области нашли работу. Волонтеры организовали для детей большую культурную программу. Эвакуированные отметили, что благодарны Подмосковью за прием, но они рассчитывают вернуться домой в скором времени.