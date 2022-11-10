Эксклюзив 10 ноября 2022, 21:38 «Людям здесь помогают». Белгородские беженцы рассказали о жизни в Подмосковье после переезда Перевезенные из Белгородской области в Подмосковье беженцы нашли работу

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В Подмосковье из Белгородской области приехали 126 человек, в числе которых 73 ребенка. Белгородцы рассказали «360», почему решили покинуть свои дома и как им живется на новом месте.

Юлия Шевцова, которая только приехала в Московскую область, рассказала, что накануне по всей границе Белгородской области насчитали свыше 32 прилетов со стороны ВСУ. Многим семьям надоело жить в постоянном напряжении, поэтому они решили все оставить и уехать.

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По словам руководителя лагеря «Юнармеец» Сергея Погонина, за восемь дней пребывания в Подмосковье некоторые переселенцы уже нашли работу.

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«Кто-то работает в столовой, кто-то - на мясокомбинате. Соцзащита также людям помогает», — отметил он.

Погонин сообщил, что часть детей продолжает дистанционно обучаться в своих школах, для этого в лагере усилили связь и провели интернет. Остальных школьников устроили в ближайшие учебные заведения.

«Также позаботились и о питании, оно тут пятиразовое, есть полдник, сонник, все как в лагере. Также раз в три дня можно съездить в город за покупками. Помимо всего прочего, для гостей организовали обширную культурную программу», — отметил руководитель лагеря.

Кроме того, для детей организована обширная культурная программа — благотворительные представления в Москве, дискотека, караоке и кинозал. Белгородцы благодарны жителям Подмосковья за теплый прием, но при этом они мечтают когда-нибудь вернуться домой.

Еще одна переехавшая в Московскую область жительница рассказала, причиной переезда в другие регионы России для многих жителей Белгородской области стали частые артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков.