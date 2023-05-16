Подмосковье 16 мая 2023, 10:08 Подмосковье увеличило экспорт специй и алкоголя в Индию почти в 3 раза за 5 лет

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За год Подмосковье экспортировало в Индию 504 тонны продукции. Это почти на 17% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В 2022 году из Подмосковья в Индию направили 371 тонну специй и 133 тонны крепкого алкоголя. Эти позиции стали основными в структуре экспорта АПК региона.

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«За пять лет этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза и составил 164%», — отметил министр.

Кроме того, общий товарооборот между Московской областью и Индией увеличился на 63,7% и составил 158,76 миллиона долларов США.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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