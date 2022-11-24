24 ноября 2022, 11:55
Подмосковье упростило передачу имущества в собственность городских округов
Передать имущество в собственность муниципалитетов стало проще в Подмосковье. Теперь сделать это можно через «Госуслуги», сообщили в Минжилполитики региона.
Услуга передачи в муниципальную собственность нужна застройщикам, которые создают социальные объекты в регионе за счет инвесторов. Раньше для этого нужно было идти в администрацию лично.
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После завершения строительства застройщик сможет подать электронное заявление, которое рассмотрят в течение 10 дней. После этого решение появится в личном кабинете «Госуслуг».
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