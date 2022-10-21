Подмосковный экскурсионный маршрут вышел в финал всероссийского конкурса по туризму | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 15:41 Подмосковный экскурсионный маршрут вышел в финал всероссийского конкурса по туризму

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Брендовый маршрут Подмосковья, который так и называется — «Узоры Подмосковья» — прошел в финал Всероссийского конкурса проектов и практик в туризме. Речь идет именно об экологическом и креативном туризме.

Во время этого маршрута можно полноценно познакомиться с историей и традициями разных округов и в целом всей области. Например, можно посмотреть, как работают предприятия, чья деятельность посвящена сохранению исконно народных промыслов. Посмотреть можно древние города, уникальные усадьбы.

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Всероссийский конкурс проектов в этих сферах проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже совсем скоро в торжественной атмосфере будут награждаться заслуженные победители. Церемония пройдет с 28 по 30 октября в российской столице.

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Обо всех самых интересных событиях региона можно комфортно и не выходя из дома узнать онлайн. Об этом недавно рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.