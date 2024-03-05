Подмосковье 05 марта 2024, 14:09 Подмосковье стало одним из самых активных участников нацпроекта «Производительность труда» за 2 года Медиасток.рф

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Подмосковье присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» два года назад. За это время в нем приняли участие 47 предприятий области. Об эффективности и результатах проекта в интервью «360» рассказала руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Всего в нацпроекте принимают участие более 80 регионов. За два года в Подмосковье обучение прошли около 400 руководителей 47 предприятий несырьевого сектора экономики.

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«Московская область не сразу вошла в нацпроект, но за последние два года стала проявлять себя как один из самых активных регионов. За это время мы обучили почти 400 руководителей несырьевого сектора экономики с 47 предприятий», — отметила она.

По словам Екатерины Гришиной, на производительность влияет большое количество факторов. Одной из важных проблем является текучка кадров. Чтобы решить ее, важно мотивировать сотрудников не только хорошей зарплатой, но и комфортными условиями труда. Решение проблемы персонала может поднять производительность предприятия на 30%.

Другой важный фактор по мнению Гришиной — работа с маркетингом и краткосрочное планирование. Важно, чтобы компания ставила цели на ближайшие несколько лет и понимала, в каком направлении следует развиваться.

«Я бы рекомендовала делать стратегию на два-три года. Стратегию, привязанную к каким-то точкам и показателям: куда предприятие движется, каким оно хочет стать и в какой бизнес-модели оно хочет работать», — отметила Екатерина Гришина.

Благодаря нацпроекту производительность предприятий может вырасти до 70%. Для достижения таких результатов важно, чтобы руководители постоянно обучались и развивались, утверждает Гришина.

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