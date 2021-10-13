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    13 октября 2021, 11:10

    Подмосковье стало одним из лидеров России по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников

    Подмосковье вошло в число лидеров России по количеству участников «Урока цифры»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье оказалось в числе лидеров по количеству школьников, вовлеченных в федеральный проект «Урок цифры». Это отметили в Министерстве государственного управления региона.

    Подмосковье стало одним из лидеров России по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников | Изображение 1

    По итогам первой недели во всероссийском проекте на тему «Искусственный интеллект в образовании» участие приняли 102 094 школьника из Москвы и Подмосковья.

    Подмосковье входит в число лидеров по числу учеников, вовлеченных в федеральный проект „Урок цифры“

    Мингосуправления Подмосковья.

    Следом идут Самарская область, где вовлеченными оказались 38 256 школьников, и Белгородская область, где подключили 37 903 ребят.

    Высокие показали и у Новосибирской области — 35 794, а также Санкт-Петербурга — 34 130.

    По просьбам образовательных организаций со всей России доступ к материалам «Урока цифры» продлили до 17 октября.

    Этот проект — цикл занятий с практическими тренировками навыков программирования. Подробности можно узнать на сайте урокцифры.рф.