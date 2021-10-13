Подмосковье стало одним из лидеров России по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников
Подмосковье вошло в число лидеров России по количеству участников «Урока цифры»
Подмосковье оказалось в числе лидеров по количеству школьников, вовлеченных в федеральный проект «Урок цифры». Это отметили в Министерстве государственного управления региона.
По итогам первой недели во всероссийском проекте на тему «Искусственный интеллект в образовании» участие приняли 102 094 школьника из Москвы и Подмосковья.
Подмосковье входит в число лидеров по числу учеников, вовлеченных в федеральный проект „Урок цифры“
Следом идут Самарская область, где вовлеченными оказались 38 256 школьников, и Белгородская область, где подключили 37 903 ребят.
Высокие показали и у Новосибирской области — 35 794, а также Санкт-Петербурга — 34 130.
По просьбам образовательных организаций со всей России доступ к материалам «Урока цифры» продлили до 17 октября.
Этот проект — цикл занятий с практическими тренировками навыков программирования. Подробности можно узнать на сайте урокцифры.рф.