Подмосковье стало одним из лидеров России по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников

Подмосковье оказалось в числе лидеров по количеству школьников, вовлеченных в федеральный проект «Урок цифры». Это отметили в Министерстве государственного управления региона.

По итогам первой недели во всероссийском проекте на тему «Искусственный интеллект в образовании» участие приняли 102 094 школьника из Москвы и Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров по числу учеников, вовлеченных в федеральный проект „Урок цифры“ Мингосуправления Подмосковья.

Следом идут Самарская область, где вовлеченными оказались 38 256 школьников, и Белгородская область, где подключили 37 903 ребят.

Высокие показали и у Новосибирской области — 35 794, а также Санкт-Петербурга — 34 130.

По просьбам образовательных организаций со всей России доступ к материалам «Урока цифры» продлили до 17 октября.

Этот проект — цикл занятий с практическими тренировками навыков программирования. Подробности можно узнать на сайте урокцифры.рф.