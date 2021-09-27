Проект «Урок цифры» охватит 450 тысяч школьников Подмосковья за две недели

Еще свыше 450 тысяч школьников Подмосковья обучат цифровым навыкам на онлайн-занятиях, которые будут проходить с 27 сентября по 10 октября. Уроки посвятят искусственному интеллекту.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что за две недели проект «Урок цифры» охватит более тысячи областных школ.

Мы традиционно участвуем в проекте „Урок цифры“. Это уникальная возможность узнать много нового о цифровом пространстве. Весь материал адаптирован под разные возрастные группы Ирина Каклюгина.

Задача — сделать так, чтобы онлайн-занятия были доступными и интересными школьникам всех возрастов. Участвовать будут ученики с 1-го по 11-й класс.

«А также у нас в регионе проходят открытые уроки. Например, в таком формате 29 сентября урок пройдет для десятиклассников из Сергиево-Посадского физико-математического лицея», — добавила Каклюгина.

Большой проект «Урок цифры» — цикл занятий с практической тренировкой навыков программирования. Подробности можно узнать на сайте урокцифры.рф.