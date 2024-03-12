Подмосковье 12 марта 2024, 11:59 Подмосковье стало одним из лидеров федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» Пресс-служба Минэкологии МО

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Отрасль переработки отходов строительства, сноса и грунтов активно развивается в Подмосковье. Регион стал одним из лидеров федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«В Подмосковье работают 82 легальные площадки, на которых перерабатываются строительные отходы. Все они соответствуют утвержденному региональному стандарту, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и действуют под четким контролем», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Существующие мощности позволяют обеспечить потребности рынка во вторичных материалах. Ранее по инициативе Минэкологии в классификатор внесли вторичный щебень, который получают на площадках переработки. Это позволит экономить до 65% бюджетных средств в сфере строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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