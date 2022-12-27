Подмосковье 27 декабря 2022, 16:14 Подмосковье стало лидером России по турпотоку в 2022 году

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Ассоциация туроператоров России представила предварительные итоги 2022 года. По данным организации, Подмосковье является лидером страны по количеству туристов. Организованные и самостоятельные поездки по региону совершили 22 миллиона человек.

В АТОР Подмосковья рассказали, что по данным 2022 года турпоток в регион вырос на 57%. Это 22 миллиона путешественников. На втором месте рейтинга находится Москва — 18 миллионов туристов. Краснодарский край смог привлечь 17 миллионов человек и занял третье место по турпотоку.

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В целом же россияне стали больше путешествовать по стране. За год турпоток вырос на 7% по сравнению с 2021 годом, причем интересы отдыхающих немного поменялись. Например, гостей недосчитались в Крыму и Калининграде.

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По данным предварительной оценки аналитической службы АТОР, по итогам уходящего года Московская область вошла в топ-5 регионов по объему проданных туров и размещений - здесь было реализовано 5,5% всех турпакетов по России. В пятерке лидеров оказались также Краснодарский край, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москва.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» запланировано 29 ледовых представлений в 25 городских округах. Ближайшие из них пройдут 1 и 2 января.

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