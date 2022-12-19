Зима в Подмосковье 19 декабря 2022, 17:42 Бесплатные шоу на льду показали в шести округах Подмосковья в выходные

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В шести городских округах Московской области представили бесплатные ледовые шоу с звездами фигурного катания в минувшие выходные. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.

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« Новый год — это время, когда обязательно должны случаться чудеса. В этом году мы отказались от салютов, шумных массовых гуляний, но программу добрых сказочных ледовых представлений решили сохранить, потому что помним, как тепло был встречен этот проект жителями «, — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

За прошедшие выходные в Мытищах, Орехово-Зуеве и Пушкинском округе показали спектакль «Царевна-лягушка» в постановке олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России Татьяны Навки. Жители Воскресенска и Истры стали зрителями представления «Сказки Евгения Плющенко». А в Ленинском городском округе выступили участники проекта «Ледниковый период», его автором является чемпион мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Участники ледового спектакля «Сказки Евгения Плющенко» в спортивном комплексе «Арена-Истра» выполнили 75 тройных прыжков, что по сути является заявкой на мировой рекорд, отметили в пресс-службе.

« Спасибо зрителям за прекрасную встречу. Нас здорово принимали и в Воскресенске, и в Истре. Наш спектакль — симбиоз разных сказок. Здесь и «Лебединое озеро», и «Золушка», и «Щелкунчик». Это наши полноценные спектакли, отрывки из которых мы показываем в своей программе. Еще раз спасибо зрителям за теплый прием. И мы благодарны за приглашение стать участниками программы «Зима в Подмосковье», подарить всем свой ледовый спектакль», — сказал Евгений Плющенко.

Всего в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» запланировано 29 ледовых представлений в 25 городских округах. Ближайшие из них пройдут 1 и 2 января.

1 января:

«Ледниковый период» - 19:00, Красногорск, стадион «Зоркий» (ул. Речная, 37).

«Царевна-лягушка» - 19:00, Химки, каток Театральный (ул. Калинина, 2).

2 января:

«Царевна-лягушка»:

17:00 — Сергиев Посад, парк «Скитские пруды» (ул. Вифанская, вл. 151);

20:00 — Солнечногорск, Каток на Советской площади.

Полное расписание ледовых представлений можно узнать на портале https://welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье откажется от централизованных фейерверков на Новый год.

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