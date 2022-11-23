23 ноября 2022, 14:27
Подмосковье стало лидером России по производству кондитерских изделий
Московская область заняла первое место по объемам производства кондитерских изделий в России за девять месяцев 2022 года. Такие данные озвучили в Федеральной службе государственной статистики.
«В Подмосковье произвели 361,4 тысячи тонн кондитерских изделий с начала года. На втором месте по объемам выпущенной продукции оказалась Воронежская область — там изготовили 222,7 тысячи тонн сладостей», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Доля подмосковных конфет и шоколада в объеме страны занимает 13%, а в Центральном федеральном округе этот показатель составляет 28%.
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Крупнейшими кондитерскими фабриками региона являются «Победа» в Егорьевске, «Волшебница» в Люберцах, «Би-энд-Би» в Подольске и «Сладкий орешек» в Солнечногорске.
К концу 2029 года в Подмосковье появится крупнейшее в Европе производство бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, это важный инвестиционный проект.
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