07 июня 2023, 22:44
«Подмосковье стало комфортным»: Председатель ДУМ Подмосковья Аббясов отметил важность работы Воробьева
Председатель ДУМ Подмосковья Аббясов назвал сильной команду губернатора Воробьева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда ставил перед своей командой высокую планку, которую она успешно преодолевала. В своем обращении к жителям он рассказал о новых планах развития региона и уже сейчас видно, какую серьезную работу проделали его сотрудники. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Рушан Аббясов.
Он подчеркнул, что увидел в словах губернатора желание сделать все, чтобы жители Подмосковья почувствовали изменения в качестве жизни.
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«Школы, и поликлиники — это то, что волнует жителей Московской области. Мы всячески поддерживаем эти темы, которые поднял губернатор. Надеюсь, что такими совместными усилиями каждый житель почувствует, как меняется жизнь в Подмосковье», — заявил Аббясов.
Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья подчеркнул, что слышит много положительных отзывов от прихожан о работе губернатора, которые говорят о том, что Подмосковье стало комфортным.
Поликлиники Московской области постепенно переводят на новый формат работы для большего удобства пациентов, рассказал в своем обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пояснил, что самые загруженные кабинеты перенесли на первый этаж, чтобы люди, которым нужна срочная помощь не поднимались по лестницам. Также в медицинских учреждениях появилась электронная запись и удобные места для ожидания врачей. Пока в таком формате работают 50 поликлиник, но до конца года их число доведут до 150.
Андрей Воробьев
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