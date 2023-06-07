Подмосковье 07 июня 2023, 22:44 «Подмосковье стало комфортным»: Председатель ДУМ Подмосковья Аббясов отметил важность работы Воробьева Председатель ДУМ Подмосковья Аббясов назвал сильной команду губернатора Воробьева Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда ставил перед своей командой высокую планку, которую она успешно преодолевала. В своем обращении к жителям он рассказал о новых планах развития региона и уже сейчас видно, какую серьезную работу проделали его сотрудники. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Рушан Аббясов.

Он подчеркнул, что увидел в словах губернатора желание сделать все, чтобы жители Подмосковья почувствовали изменения в качестве жизни.

Реклама

«Школы, и поликлиники — это то, что волнует жителей Московской области. Мы всячески поддерживаем эти темы, которые поднял губернатор. Надеюсь, что такими совместными усилиями каждый житель почувствует, как меняется жизнь в Подмосковье», — заявил Аббясов.

Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья подчеркнул, что слышит много положительных отзывов от прихожан о работе губернатора, которые говорят о том, что Подмосковье стало комфортным.

Поликлиники Московской области постепенно переводят на новый формат работы для большего удобства пациентов, рассказал в своем обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пояснил, что самые загруженные кабинеты перенесли на первый этаж, чтобы люди, которым нужна срочная помощь не поднимались по лестницам. Также в медицинских учреждениях появилась электронная запись и удобные места для ожидания врачей. Пока в таком формате работают 50 поликлиник, но до конца года их число доведут до 150.