15 апреля 2024, 09:46
Подмосковье стало чемпионом России по керлингу среди женщин
Спортсменки из Подмосковья стали чемпионками России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В составе команды блестяще выступили Александра Мельникова, Анастасия Мищенко, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Дарья Стексова. В финале чемпионата страны девушки обыграли сборную Санкт-Петербурга.
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Отдельно отметили игру Ирины Рязановой — она получила награду «За спортивное мастерство». Этот приз присуждается путем голосования.
Чемпионат России по керлингу среди женских команд прошел в Краснодарском крае на базе спортивной арены «Айсберг».
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля объект доступен для жителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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