Подмосковье 15 апреля 2024, 09:46 Подмосковье стало чемпионом России по керлингу среди женщин Федерация кёрлинга России

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Спортсменки из Подмосковья стали чемпионками России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды блестяще выступили Александра Мельникова, Анастасия Мищенко, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Дарья Стексова. В финале чемпионата страны девушки обыграли сборную Санкт-Петербурга.

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Отдельно отметили игру Ирины Рязановой — она получила награду «За спортивное мастерство». Этот приз присуждается путем голосования.

​Чемпионат России по керлингу среди женских команд прошел в Краснодарском крае на базе спортивной арены «Айсберг».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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