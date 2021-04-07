Подмосковье составило реестр официальных перевозчиков строймусора
Министерство ЖКХ Подмосковья сделало официальный реестр перевозчиков строительного мусора, включив в него добросовестные организации. У них есть лицензии и соглашения на транспортировку отходов.
Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский. По его словам, такой список стал еще одним способом борьбы с незаконными строительными свалками.
Специальная техника для транспортировки строительных отходов оснащена аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с передачей информации в диспетчерский пункт
Министр уточнил, что это позволяет отслеживать выполнение обязательств перевозчиками. За соблюдением правил следят надзорные органы.
Чтобы у компании была возможность перевозить строительные отходы в Подмосковье, ей потребуется подключиться к системам навигации и «Электронный талон».
В результате все организации будут перемещать мусор только по талонам, сформированным в системе.
Найти реестр можно на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья, в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», а также по ссылке.