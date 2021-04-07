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    07 апреля 2021, 17:53

    Подмосковье составило реестр официальных перевозчиков строймусора

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Министерство ЖКХ Подмосковья сделало официальный реестр перевозчиков строительного мусора, включив в него добросовестные организации. У них есть лицензии и соглашения на транспортировку отходов.

    Подмосковье составило реестр официальных перевозчиков строймусора | Изображение 1

    Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский. По его словам, такой список стал еще одним способом борьбы с незаконными строительными свалками.

    Специальная техника для транспортировки строительных отходов оснащена аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с передачей информации в диспетчерский пункт

    Антон Велиховский.

    Министр уточнил, что это позволяет отслеживать выполнение обязательств перевозчиками. За соблюдением правил следят надзорные органы.

    Чтобы у компании была возможность перевозить строительные отходы в Подмосковье, ей потребуется подключиться к системам навигации и «Электронный талон».

    Подмосковье составило реестр официальных перевозчиков строймусора | Изображение 2

    В результате все организации будут перемещать мусор только по талонам, сформированным в системе.

    Найти реестр можно на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья, в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», а также по ссылке.