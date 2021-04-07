Подмосковье составило реестр официальных перевозчиков строймусора

Министерство ЖКХ Подмосковья сделало официальный реестр перевозчиков строительного мусора, включив в него добросовестные организации. У них есть лицензии и соглашения на транспортировку отходов.

Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский. По его словам, такой список стал еще одним способом борьбы с незаконными строительными свалками.

Специальная техника для транспортировки строительных отходов оснащена аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с передачей информации в диспетчерский пункт Антон Велиховский.

Министр уточнил, что это позволяет отслеживать выполнение обязательств перевозчиками. За соблюдением правил следят надзорные органы.

Чтобы у компании была возможность перевозить строительные отходы в Подмосковье, ей потребуется подключиться к системам навигации и «Электронный талон».

В результате все организации будут перемещать мусор только по талонам, сформированным в системе.

Найти реестр можно на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья, в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», а также по ссылке.